Triomphe de "The Crown", de Netflix, lors de la cérémonie des Emmy Awards

Les acteurs britanniques Josh O'Connor et Olivia Colman, interprètes du Prince Charles et de la Reine Elizabeth dans "The Crown", ont été désignés meilleur acteur et meilleure actrice dans une série dramatique.

La série dramatique "The Crown", produite par Netflix, a été multi-récompensée dimanche soir à Los Angeles lors de la cérémonie des Emmy Awards, tandis qu'une autre plateforme de streaming, AppleTV+, s'est aussi distinguée avec la série humoristique "Ted Lasso".

Jamais, jusqu'alors, des productions Netflix ou Apple n'avaient obtenu les récompenses de meilleure série dramatique ou de meilleure série humoristique.

Les acteurs britanniques Josh O'Connor et Olivia Colman, interprètes du Prince Charles et de la Reine Elizabeth dans "The Crown", ont été désignés meilleur acteur et meilleure actrice dans une série dramatique.

"The Crown", à l'issue d'une saison centrée sur les difficultés maritales du couple formé par le Prince Charles et la Princesse Diana, a aussi obtenu des récompenses pour son scénario et sa réalisation, tandis que Gillian Anderson et Tobias Menzies ont été désignés meilleurs seconds rôles dans une série dramatique.

Kate Winslet a été désignée meilleure actrice pour son rôle dans la série au format court "Mare of Easttown", tandis qu'Ewan McGregor a été nommé meilleur acteur pour "Halston".

Jason Sudeikis, acteur principal et co-créateur de "Ted Lasso", a obtenu la récompense de meilleur acteur dans une série humoristique, et deux de ses camarades, Hannah Waddingham et Brett Goldstein, ont été désignés meilleurs seconds rôles dans une série humoristique.

Du fait des inquiétudes sanitaires, avec la propagation du variant Delta du coronavirus, la cérémonie a été organisée en extérieur, sous une tente, dans le centre de Los Angeles, avec un nombre limité de spectateurs et des mesures strictes - vaccination contre le COVID-19 et test de dépistage obligatoires.