Les J-20 chinois mettront fin à la suprématie des F-22 Raptor américains

Le nouveau chasseur chinois de cinquième génération Chengdu J-20 entrera en service en Chine dans la première moitié de 2017. Selon l'experte chinoise Li Li, le nouvel engin mettra fin à la suprématie des F-22 Raptor américains.

« Il est évident que certains pays occidentaux « doutent » sciemment des capacités de notre chasseur. Cependant, en comparant les caractéristiques du J-20 et du F-22 Raptor, on peut déclarer avec certitude que le monopole américain sur la fabrication de matériel aéronautique touche à sa fin », a-t-elle indiqué.

Le J-20 chinois et le T-50 russe feront une sérieuse concurrence aux chasseurs américains de cinquième génération, selon elle. Qui plus est, certaines solutions qui y sont utilisées n'ont pas d'équivalent dans le monde.

Ainsi, selon certaines informations, le nouvel avion chinois sera le premier au monde à pouvoir « comprendre » les commandes vocales des pilotes.

L'ordinateur installé au sein du Chengdu J-20 sera doté d'un écran sensoriel, ce qui permettra de faciliter le guidage de l'avion.

La Chine n'a toujours pas publié de photos du cockpit de son nouveau chasseur.

La mise en service des Chengdu J-20 pourrait modifier de fonds en comble la répartition des forces dans la région Asie-Pacifique.

