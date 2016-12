Le Pentagone réclame encore plus d’argent pour le F-35!

Le directeur du département d'approvisionnement du Pentagone Frank Kendall se trouve sur le point d'annoncer au Congrès américain le report des vols d'essais des chasseurs F-35 d'octobre 2017 à mai 2018 aux dépens du budget, prévu pour assurer des futures modernisations du modèle initial, a déclaré le directeur exécutif du projet le lieutenant-général Christopher Bogdan.

« De ce pas, la modernisation ultérieure du F-35 pourrait être repoussée de six mois au minimum. (…) De toute façon, elle ne revêt pas un caractère urgent à l'heure actuelle avant que le lancement du modèle ne soit accompli », a affirmé le responsable du projet, tout en avouant que la situation était loin d'être idéale.

Samuel King Jr./ for U.S. Air Force Donald Trump et la météo portent un double coup au constructeur du F-35

D'abord, l'étape des essais finaux du chasseur avait été reportée du 31 octobre à la fin février 2017. Le budget supplémentaire ne devrait pas dépasser quelque 100 millions de dollars (plus de 96,2 millions d'euros).

Aujourd'hui, le programme de conception du chasseur américain F-35 est estimé comme le plus cher de l'histoire, dépassant la barre des 1 500 milliards de dollars (plus de 1 440 milliards d'euros), vu le nombre de problèmes techniques interminables. L'encombrant projet a déjà essuyé de vives critiques de la part du président élu Donald Trump.

