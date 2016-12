Kiev mécontent des drones livrés par les USA

Le conseiller du chef de l'état-major général de l'armée ukrainienne Nathan Khassine a vivement critiqué l'inefficacité des drones de type RQ-11B Analog Raven Systems livrés récemment à l'Ukraine par le Pentagone, relate Reuters.

« La décision d'utiliser ces drones était erronée dès le début », a déclaré M. Khassine. À l'en croire, les drones ne seraient pas protégés contre l'interception et le brouillage des signaux ennemis. « Si cela ne tenait qu'à moi, je les ferais renvoyer », a-t-il ajouté.

Ces dernières années, Kiev n'a de cesse de solliciter un soutien militaire à l'Occident, notamment en matière de livraison d'armes. Ainsi, le 5 décembre, le ministre ukrainien de la Défense, Stepan Poltorak, a déclaré que Kiev demandait en premier lieu aux États-Unis de lui fournir rapidement des systèmes de défense aérienne et des munitions antichar.

En septembre dernier, le chef adjoint de l'état-major ukrainien, Igor Romanenko, s'est dit indigné du niveau total d'aide militaire à l'Ukraine de la part des partenaires occidentaux. « Ils (les alliés occidentaux, ndlr) nous ont accordé environ 600 millions de dollars, alors que l'Afghanistan a reçu 15 milliards de dollars. Qu'est-ce que cela veut dire? Où se situe l'Afghanistan et où se trouve l'Ukraine?! », a fustigé le général.

Le 27 juillet, les États-Unis ont livré à l'Ukraine à titre d'aide militaire des drones RQ-11B Analog Raven Systems d'un montant total de plus de 12 millions de dollars dans le cadre du programme « Initiatives visant à rétablir la confiance en Europe ». Dans la foulée, le ministère ukrainien de la Défense a indiqué que le matériel militaire livré n'était pas muni d'armements et était par conséquent non létal.

Il est à noter qu'en mars dernier, le secrétaire adjoint à la Défense américaine pour la Russie, l'Ukraine, l'Europe et l'Asie, Michael Carpenter avait déclaré que le Pentagone ne livrerait pas de armes létales à Kiev tant que l'armée ukrainienne « n'aurait pas suivi une formation convenable visant à la rendre opérationnelle ».

