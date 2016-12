Des systèmes de guerre électronique dernier cri pour l'armée russe

La Société unifiée pour la production d'instruments de précision (OPK) a mis au point un système de guerre électronique dernier cri capable de faire concurrence à ses analogues américain, britannique, français et israélien, a annoncé le PDG de l'OPK Alexandre Iakounine.

« En cette fin d'année, OPK a été primé par le ministère russe de la Défense pour avoir mis au point un système de guerre électronique de nouvelle génération. Il s'agit d'un équipement radicalement nouveau, jamais montré aux médias. Le système est employé aux niveaux tactique et tactique-opérationnel et livre une rude concurrence aux produits analogues américains, britanniques, français et israéliens. Sa production en série débutera en 2017 », a indiqué le PDG.

Selon lui, il s'agit d'un matériel ultrasecret crée sur la base des dernières percées dans le domaine de l'informatique.

« Le système a passé avec succès les tests d'Etat et a été hautement apprécié lors des exercices stratégiques russo-biélorusses, confirmant ses capacités de détection et d'identification des cibles », a précisé le responsable.

