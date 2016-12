La demande pour les armes russes de guerre électronique grandit dans le monde

© Sputnik. Pavel Lisitsin Des systèmes de guerre électronique dernier cri pour l'armée russe

Les commanditaires étrangers sont notamment intéressés par les moyens de communication, les systèmes de commande automatisée et les moyens de reconnaissance et de lutte électroniques, constate le PDG de la Société unifiée pour la production d'instruments de précision (OPK) Alexandre Iakounine.

« Parmi nos marchés les plus importants figurent traditionnellement les pays de la Communauté des États indépendants (CEI), des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), ainsi que ceux du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord », a fait savoir M. Iakounine dans une interview accordée à RIA Novosti.

Selon lui, le système de commande automatisée de troupes Akatsia-E (Acacia) et sa version mobile Akatsia-ME suscitent un intérêt particulier à l'étranger. Ces matériels sont capables d'assurer la commande automatisée efficace de forces aériennes et de moyens de défense antiaérienne en temps de guerre et de paix.

Dans le même temps, le groupe OPK, qui fait partie du holding russe de hautes technologies Rostec, a réalisé d'importants progrès dans la conception de drones multicoptères au cours de l'année écoulée, a fait savoir M. Iakounine.

« Ce sont des drones compacts qui peuvent être fixés sur l'uniforme d'un militaire sans l'empêcher de réaliser les tâches assignées. Ils sont munis de caméras thermiques et de caméras photo et vidéo capables de transmettre les informations en format HD au poste de commandement », a-t-il expliqué.

Les appareils en question ont été soumis aux essais en novembre dernier dans le cadre des exercices militaires internationaux Fraternité slave-2016 qui se sont déroulés en Serbie impliquant des forces aéroportées et des unités spéciales russes, biélorusses et serbes, a rappelé l'interlocuteur de l'agence.

