Les sous-marins nucléaires russes Boreï bientôt modernisés

Moscou a décidé d'arrêter la production des sous-marins nucléaires de la classe Boreï 995A (Dolgorouki, selon la classification Otan) afin de moderniser le projet, a annoncé Viktor Boursouk, vice-amiral et commandant adjoint de l'armement de la Marine russe.

« La page de cette série des Boreï 995A est tournée. Actuellement, la Flotte russe travaille avec le bureau d'études Rubin pour moderniser le projet », a poursuivi le vice-amiral.

© RIA Novosti. Le ministère russe de la Défense 13 cadeaux pour la flotte russe en 15 ans

Le 23 décembre, l'emblématique usine navale Sevmach a entamé la construction du huitième, et dernier, sous-marin de la série, nommé Kniaz Pojarski.

Les modèles de la classe Boreï sont dotés de 16 missiles balistiques intercontinentaux Boulava et de six tubes pour les torpilles. Les sous-marins du projet 955 Boreï sont capables de fournir à la marine russe l'équipement technique nécessaire pour les années à venir.

Vers 2020, Moscou envisage d'utiliser huit sous-marins nucléaires de la classe Boreï modernisés.

