Deuxièmes exercices en huit jours pour le premier porte-avions chinois

Le premier porte-avions en service de la marine chinoise, le Liaoning, a participé pour la deuxième fois en huit jours à des exercices en mer Jaune, annonce le ministère chinois de la Défense.

© AP Photo/ Xinhua/Wu Dengfeng La Chine achève la construction de son deuxième porte-avions

Selon le ministère, un groupe aéronaval conduit par le Liaoning a effectué des exercices navals militaires dans les eaux de la mer Jaune. Lors des manœuvres, plusieurs chasseurs Shenyang J-15 ont effectué des vols d'entraînement depuis le porte-avions.

© Wikipedia/ United States Naval Institute News Blog La Chine veut équiper son porte-avions d'une catapulte électromagnétique

La semaine dernière, le porte-avions Liaoning a déjà participé aux exercices qui se sont tenus dans le golfe de Bohai (sud-ouest de la mer Jaune).

Les médias chinois ont alors relaté qu'il s'agissait des premiers exercices navals impliquant le porte-avions.

Livré à l'armée chinoise en septembre 2012, le Liaoning a été nommé d'après la province du nord de la Chine où il a été rénové. Il s'agissait en fait d'un porte-avions soviétique, le Variag, rénové et réaménagé. La Chine l'a acheté à l'Ukraine en 1998 à un prix dérisoire. Initialement, le gouvernement chinois voulait en faire un casino flottant.

Fin décembre 2015, le ministère chinois de la Défense a officiellement annoncé être en train de concevoir un nouveau porte-avions. Il s'agit de la conception des spécialistes chinois et non pas d'une modification d'un porte-avions étranger.

