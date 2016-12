Le premier porte-avions chinois se rend dans le Pacifique

© AP Photo/ Xinhua, Li Tang Deuxièmes exercices en huit jours pour le premier porte-avions chinois

Un groupe aéronaval conduit par le premier porte-avions chinois Liaoning participera à des manœuvres dans le Pacifique, annonce le porte-parole de la marine chinoise Liang Yang. Selon le responsable, ce déplacement était planifié et fait partie d'un test de préparation au combat du groupe aéronaval.

« Nous confirmons que le porte-avions Liaoning ainsi que plusieurs contre-torpilleurs et bateaux ont quitté leur port d'attache et se sont rendus dans le Pacifique afin de participer à des exercices militaires navals. Pékin rappelle que ces manœuvres ne visent pas à menacer ou dissuader des pays tiers. De plus, l'administration du pays rejette toutes les accusations de militarisation », a déclaré le porte-parole.

Il n'a pas dévoilé les détails des exercices mais a précisé que cette fois la majorité des tâches seront réalisées par les chasseurs embarqués J-15.

La Chine achève la construction de son deuxième porte-avions

Selon des données non-confirmées, le commandant de la marine chinoise Wu Shengli sera présent à bord du porte-avions Liaoning afin d'observer personnellement les exercices.

Dimanche soir, les autorités japonaises avaient affirmé avoir repéré les six navires chinois, dont le Liaoning, passant entre le groupe d'îles de Miyako et l'île d'Okinawa, dans l'archipel nippon des Ryukyu, et pénétrant dans le Pacifique occidental.

Auparavant, le porte-avions Liaoning avait participé à des exercices en mer Jaune.

Livré à l'armée chinoise en septembre 2012, le Liaoning a été nommé d'après la province du nord de la Chine où il a été rénové. Il s'agissait en fait d'un porte-avions soviétique, le Variag, rénové et réaménagé. La Chine l'a acheté à l'Ukraine en 1998 à un prix dérisoire. Initialement, le gouvernement chinois voulait en faire un casino flottant.

Fin décembre 2015, le ministère chinois de la Défense a officiellement annoncé être en train de concevoir un nouveau porte-avions. Il s'agit d'une conception des spécialistes chinois et non pas d'une modification d'un porte-avions étranger.

