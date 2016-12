La Russie prête à lutter contre les mini-drones

L'armée russe sera prochainement dotée du système mobile Repellent capable de brouiller et de détruire les drones dont la taille ne dépasse pas quelques dizaines de centimètres, annonce le journal Izvestia.

Selon le quotidien, le système est capable de détecter automatiquement les drones de reconnaissance et de les détruire par l'émission de puissantes ondes radioélectriques. Le système est également en mesure de mettre hors service des postes de commandement en brouillant leurs systèmes de navigation. Le système est destiné à protéger non seulement les sites stationnaires comme les aérodromes et les entrepôts de matériel militaire, mais aussi les troupes sur le champ de bataille.

« Actuellement, la mise au point du système est terminée. Il a passé tous les tests, notamment ceux du ministère de la Défense et a confirmé toutes les caractéristiques initialement annoncées », a indiqué un responsable.

© Sputnik. Pavel Lisitsin Des systèmes de guerre électronique dernier cri pour l'armée russe

Selon le journal, grâce à sa station ultra-sensible de reconnaissance radiotechnique, Repellent est capable de déceler la présence de drones à une distance de 35 kilomètres. Pour les découvrir dans un rayon plus court, le Repelent est équipé d'un système optique ultra-puissant qui permet de suivre les drones jour et nuit, indépendamment de la météo. Repellent est également capable de fonctionner dans l'Arctique.

Le système pesant plus de 20 tonnes est monté sur un camion à trois essieux MAZ-6317.

