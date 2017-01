Armée russe: réarmement intensif pour le Groupe militaire sud

Au sud de la Russie, les unités des forces aérospatiales, faisant partie du Groupe militaire sud, sont actuellement réarmées de façon importante, indique à RIA Novosti le service de presse du Groupe militaire.

L'armée russe reçoit de nouveaux exemplaires d'armes et de matériel militaire.

« Des exemplaires nouveaux et modernisés d'armes et de matériel militaire ont été activement transmis à la Flotte de la mer Noire et au groupe maritime caspien. Les unités des forces aérospatiales déployées dans le sud du pays sont également réarmées de façon intensive. Les unités de chars et les unités fusilier-motocyclistes ont reçu des chars modernes T-72B3, des véhicules de combat d'infanterie BMP-3 et les véhicules blindés BTR-82A », signale le service de presse.

En 2016, de nouvelles unités ont été formées au sein du Groupe militaire sud. Ces unités ont déjà procédé à l'entraînement nécessaire.

Le service de presse indique également qu'une série d'exercices tactiques et opérationnels a permis de réaliser la formation des organes de gestion jusqu'au niveau nécessaire pour la réussite des exercices « Caucase-2016 », simultanément dans les 18 polygones du Groupe militaire sud.

