2016, une année bien remplie pour l’armée de l’air russe

« Les unités des troupes aérospatiales russes ont participé à plus de 50 activités de formation de combat et d'entraînement opérationnel, dont les évènements principaux ont été les exercices conjoints avec les commandements de l'aviation stratégique et de l'aviation de transport militaire », a annoncé le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Le ministère a souligné que 2016 a été la première année complète de fonctionnement des toutes nouvelles Troupes aérospatiales de la Fédération de Russie.

« Dans le cadre du programme de formation les unités des Troupes aérospatiales ont effectué plus de 340 000 heures de vols, réalisé 30 000 bombardements et tirs de missiles et plus de 650 sorties pour soutenir les activités des troupes », a ajouté le ministère.

En outre, cette année l'armée de l'air russe a reçu beaucoup de nouveaux appareils, véhicules et équipements militaires dans le cadre du programme de modernisation technologique.

Les Troupes aérospatiales ont notamment reçu plus de 350 pièces d'armement, des véhicules militaires et des équipements spéciaux comme les avions Su-35S, Su-30SM, Su-34, des hélicoptères Ka-52, Mi-28N, Mi-26T, Mi-35M, Mi-8AMTSh, des systèmes de missiles anti-aériens S-400, des systèmes antiaériens de courte et moyenne portée Pantsir-S et des radars de différents types.

En août 2015, suite à la fusion des Forces armées aériennes et de la Défense aérospatiale, les Troupes aérospatiales russes ont été créées. Ce nouveau type des Forces armées est composé de trois branches: les Forces armées aériennes, les Forces de la défense antiaérienne et antimissile et les Troupes spatiales.

