La marine russe se dote du système hydrographique «Krabik-BM»

« Les services d'hydrographie des flottes du Nord, du Pacifique, de la Baltique et de la mer Noire ainsi que de la flottille de la Caspienne ont commencé à exploiter et à apprendre à utiliser le complexe radiogéodésique "Krabik-BM", nouveau spécimen d'équipements, prometteur et de haute précision (…) », a annoncé le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Le « Krabik-BM » détermine en temps réel les caractéristiques spatiales d'objets géographiques, fournit les coordonnées nécessaires pour les recherches maritimes hydrographiques et des travaux techniques le long du plateau continental des mers et dans les zones côtières, et augmente l'efficacité des opérations sur le dragage.

Le système, qui fournit automatiquement des coordonnées de haute précision et des vecteurs de mouvement des objets marins stationnaires et mobiles, est un élément clé de la formation d'un champ de navigation unique pour la marine.

Avec une portée de 150 kilomètres, le Krabik-BM surveille également l'exploration et l'extraction de ressources naturelles en mer, le remorquage des appareils de forage et l'installation de câbles sous-marins.

