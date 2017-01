L’armement de la frégate ultramoderne Amiral Makarov testé à la mi-janvier

Les tests de la frégate ultramoderne Amiral Makarov se poursuivront tout de suite après les fêtes du Nouvel An, qui durent cette année du 1er au 8 janvier. Seront testés les systèmes d'armes et le complexe d'aviation embarquée, a fait savoir mardi aux journalistes le capitaine Roman Martov, porte-parole de la Flotte de la mer Baltique.

« Tout de suite après les fêtes du Nouvel An et de Noël se poursuivront les tests de la frégate ultramoderne du projet 11356 Amiral Makarov. Seront mis à l'épreuve la vitesse et la manœuvrabilité du navire et son armement et l'aviation embarquée », a-t-il fait savoir.

L'Amiral Makarov, frégate de la classe 11356 dont la construction a débuté le 29 février 2012, a été mis à l'eau le 2 septembre 2015.

Les bâtiments de la classe 11356 sont destinés à mener des opérations contre les navires et les submersibles dans les mers et les océans, ainsi qu'à parer les attaques aériennes. Elles seront armées de missiles mer-mer, mer-air, de pièces d'artillerie, de torpilles et de bombes.

La tête de série, la frégate Amiral Grigorovitch, a été mise en service le 11 mars 2016. Le deuxième bâtiment de série, Amiral Essen, a été remis à la flotte le 7 juin. Les deux équipent la Flotte de la mer Noire.

