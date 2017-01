Un bombardier américain perd un moteur en plein vol

Lors d'un exercice de routine dans l'État du Dakota du Nord (États-Unis), un bombardier B-52 est tombé en panne au-dessus de la base militaire de Minot: l'un des moteurs du Boeing s'est détaché de sa coque en plein vol, écrit le site Defense News, citant une source au sein de l'armée américaine.

En dépit de la panne, poursuit la source, le bombardier avec cinq militaires à bord a réussi à atterrir sans dommages près de la base militaire, le véhicule étant équipé de huit turbocompresseurs puissants de type TF33-P-3/103.

D'après les militaires, un hélicoptère de reconnaissance a été par la suite envoyé et a rapidement repéré les parties endommagées à 40 kilomètres au nord-est de la base de Minot.

Concernant la cause de l'incident, l'armée n'est pas pour le moment en mesure de la déterminer précisément, souligne le site. Toujours est-il que les militaires précisent qu'à bord du bombardier, il n'y avait pas d'armes au moment du vol.

Le Boeing B-52 est sorti de la chaîne d'assemblage en 1952. L'armée américaine en fait systématiquement usage depuis 1955 et n'envisage pas d'y renoncer avant 2040, date à laquelle le bombardier de nouvelle génération B-21 sera mis en service massivement.

