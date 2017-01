La puissance des missiles russes doublera d’ici 2021

© AFP 2016 TARIK TINAZAY Missiles américains pour la Pologne: les craintes d'un expert polonais

Les capacités opérationnelles des Troupes des missiles et de l'artillerie de l'armée russe doubleront d'ici 2021, a déclaré le général de division Mikhaïl Matveïevsky, commandant des Troupes.

D'après le commandant, pour parvenir à ces fins, l'armée russe envisage de former des divisions et brigades supplémentaires au sein desdites Troupes.

« Nous comptons former trois types de brigades extrêmement mobiles, équipées d'armes modernes et performantes, de matériel militaire et de technologies spécialisés, à savoir une brigade de missiles, une brigade d'artillerie et une brigade de roquettes, toutes dotées de capacités militaires augmentées, soit deux fois plus efficaces qu'à présent », a souligné M. Matveïevsky.

Il a également indiqué que toute une série de mesures étaient actuellement prises afin d'assurer au sein des Troupe sune amélioration et en termes de qualité, de composition et de quantité.

© Sputnik. Vitaly Ankov Un nouveau système de missiles déployé en Crimée

« En 2016, le système de lance-roquettes multiples de nouvelle génération Tornado-S a été mis au point, bénéficiant d'une portée et d'une précision accrues ainsi que de nouvelles roquettes aux capacités plus performantes. En outre, les Unités de missiles sont régulièrement pourvues de nouveaux systèmes de lance-roquettes multiples Tornado-G, équipés d'un dispositif de ciblage automatique. Concernant les Unités antichars, elles sont désormais munies de nouveaux systèmes de lance-roquettes anti-blindés capables de percer le blindage de n'importe quel char moderne, y compris de nuit et dans des conditions météorologiques difficiles », a précisé le général de division.

Il a ajouté que le réarmement actuel des Unités de missiles allait bon train grâce aux systèmes de missile de courte et moyenne portée Iskander-M, dont l'implantation va de pair avec la création de l'infrastructure requise.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »