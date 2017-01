Un fusil sous-marin bientôt livré aux forces de l'ordre russes

Des fusils d'assaut sous-marins dernier cri seront livrés aux forces de l'ordre russes à partir de 2018, annonce le conglomérat russe chargé de la fabrication et de l'exportation des hautes technologies Rostec.

« On a déjà signé les contrats, le fusil a été commandé par le ministère de la Défense, le Service fédéral de sécurité (FSB), la garde nationale et le ministère de l'Intérieur. La production en série sera lancée en 2018 », a déclaré aux journalistes Alexeï Sorokine, directeur du Bureau d'études central des armes sportives et de chasse.

Il a également souligné que le fusil était capable de tirer sous l'eau aussi bien que sur terre.

Baptisé ADS, le fusil est capable de tirer les cartouches classiques de 5,45x39 mm M74 de l'AK-74 ou les nouvelles cartouches sous-marines 5,45x39 mm PSP (développées depuis 2005) de même format. Ce fusil a été présenté au public étranger en février 2015 à Abu-Dhabi (Émirats arabes unis).

Двухсредный автомат АДС – уникальное стрелковое оружие, которое способно эффективно стрелять и под водой и на суше pic.twitter.com/BDWEbXpJV1 — МИШАНЯ (@BOSS111ru) 18 ноября 2016 г.

​

