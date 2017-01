Des «lanternes» pour protéger les sites sensibles russes

Les « lanternes protectrices » Redan-152 veilleront désormais sur la sécurité des sites sensibles russes.

La création innovante de l'Institut de recherche et de développement des technologies électroniques sera remise directement au ministère de la Défense, annonce le journal russe Izvestia.

© Sputnik. Aleksey Filippov La puissance des missiles russes doublera d’ici 2021

Le système de protection comprend plusieurs modules ressemblant à des lanternes.

Les dispositifs interagissent et créent un champ électromagnétique capable d'identifier les personnes qui approchent du site surveillé.

Les données sont ensuite envoyées vers un ordinateur et signalent non seulement une présence inopportune mais également sa direction et sa possession éventuelle d'armes.

Les « lanternes protectrices » ont un champ de vision pouvant aller jusqu'à 150 mètres.

© Sputnik. Vitaliy Ankov La marine russe se dote du système hydrographique «Krabik-BM»

Redan-152 remplacera les « périmètres laser », qui peuvent être influencés par les conditions météo, et les caméras de surveillance, qui ont l'inconvénient de présenter des « zones mortes ».

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »