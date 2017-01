La frégate Amiral Makarov sera livrée à la marine russe début 2017

© Sputnik. Alexeï Danichev Les détails de la panne de la toute nouvelle frégate Amiral Essen révélés

La frégate Amiral Makarov, de la classe 11356, sera livrée à la marine russe début janvier après que le programme de tests sera achevé par les lancements de missiles antiaériens Chtil, a déclaré Sergueï Mikhaïlov, porte-parole du chantier naval Iantar dans une interview accordée à l'agence RIA Novosti.

« La frégate doit accomplir certaines tâches dans le cadre des tests. Il s'agit du lancement de missiles Chtil, après quoi elle sera prête à être livrée à la marine russe. Nous envisageons de terminer les tests le plus vite possible », a-t-il déclaré.

Il a également précisé que les missiles Chtil n'avaient pas été lancés en 2016 en raison du mauvais temps.

L'Amiral Makarov, une frégate de la classe 11356 dont la construction a débuté le 29 février 2012, a été mis à l'eau le 2 septembre 2015.

Les bâtiments de la classe 11356 sont destinés à mener des opérations contre les navires et les submersibles dans les mers et les océans, ainsi qu'à parer les attaques aériennes. Ils seront armés de missiles mer-mer, mer-air, de pièces d'artillerie, de torpilles et de bombes.

La tête de série, la frégate Amiral Grigorovitch, a été mise en service le 11 mars 2016. Le deuxième bâtiment de série, Amiral Essen, a été remis à la flotte le 7 juin. Les deux équipent la Flotte de la mer Noire.

