La Crimée bientôt protégée par le système de défense antiaérienne S-400 Triumf

Quatre systèmes de défense antiaérienne Triumf seront installés en Crimée dans les mois à venir, a déclaré dans un communiqué le ministère russe de la Défense.

D'après le ministère, les nouveaux complexes sont en mesure de frapper simultanément jusqu'à 40 cibles ennemies situées à 400 kilomètres de distance.

Rappelons qu'auparavant le ministère russe de la Défense avait annoncé qu'un régiment du même type serait installé à Moscou et dans ses banlieues pour assurer la sécurité du ciel russe jusqu'à la frontière avec la Biélorussie, à l'ouest.

La Crimée, rattachée à l'Ukraine par Nikita Khrouchtchev en 1954, a regagné la Fédération de Russie suite à un referendum organisé au printemps 2014. Le rattachement n'a jamais été reconnu par Kiev.

