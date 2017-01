Des avions de reconnaissance US et suédois près des frontières russes

Des avions militaires américain et suédois ont réalisé des vols de reconnaissance opérationnelle près des frontières terrestres et maritimes de la région russe de Kaliningrad, selon des sites occidentaux surveillant les déplacements de l'aviation militaire.

Selon ces derniers, l'avion stratégique de reconnaissance de l'Armée de l'air américaine RC-135W immatriculé 62-4138 et possédant l'indicatif d'appel GORE38, parti depuis la base aérienne de Mildenhall en Grande-Bretagne, s'est rapproché de la frontière sud de la région de Kaliningrad. Evoluant dans l'espace aérien polonais à une altitude de 10 400 mètres, il a mené pendant plus de deux heures une reconnaissance radiotechnique du territoire russe.

Parallèlement, l'avion de reconnaissance suédois Gulfstream 4 immatriculé 102003 et ayant l'indicatif d'appel SVF623 s'est rapproché de la côte russe dans la mer Baltique. Survolant les eaux internationales de la Baltique, il a mené une mission de reconnaissance le long du littoral de la région de Kaliningrad.

© REUTERS/ Sergei Karpukhin Des missiles Iskander installés à Kaliningrad pour contrer toute menace de l’Otan

Depuis le début de la semaine, le RC-135W réalise des vols quotidiens de reconnaissance près des frontières de la région de Kaliningrad.

Par ailleurs, un AWACS E-3A a fait un vol de reconnaissance en mer Noire, près des côtes roumaines, pour surveiller la Crimée.

Selon des analystes, les vols de reconnaissance de l'aviation de l'Otan sont devenus fréquents suite au déploiement dans la région de Kaliningrad de systèmes de missiles sol-air S-400 dernier cri, de missiles tactiques Iskander, de missiles sol-mer Bastion et Bal, ainsi qu'au transfert depuis la mer Noire de deux vedettes lance-missiles Zeleni Dol et Serpoukhov, dotées de missiles de haute précision Kalibr.

