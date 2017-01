La première photo d’une nouvelle modification du char russe diffusée sur la Toile

Le bureau ouralien de conception technique de transport, une partie du holding Uralvagonzavod, a publié pour la première fois une image de la dernière modification du char T-90, T-90M, destinée aux forces armées russes.

La photo, imprimée pour le calendrier d'entreprise d'Uralvagonzavod, a été diffusée par les internautes sur Twitter.

Le char T-90M, qui a été créé dans le cadre du projet « Proryv-3 » (Percée-3), présente l'évolution de la version précédente du T-90AM (« Proryv —2 ») et de la version d'exportation, le T-90S, présentée au public pour la première fois en 2011.

Le char modernisé est notamment équipé d'un nouveau type de tourelle. A présent, l'installation de munitions est placée à l'extérieur du compartiment de l'équipage, ce qui le rend plus durable et plus sûr pour celui-ci.

Le T-90M est également équipé du système de contrôle de tir Kalina, qui permet d'intégrer le véhicule de combat dans un réseau d'information unifié, ce qui est conforme à la doctrine de guerre en réseau (Network centric warfare).

Le char est équipé d'un système de pointage multicanal, qui comprend un télémètre laser, un thermoviseur et un téléviseur, ce qui augmente la précision de son canon modernisé 2A46M-5 avec un nouveau chargeur automatique.

La nouvelle machine russe est aussi plus rapide et plus maniable grâce à un moteur de 1 130 chevaux-vapeur.

En général, le T-90M est une sorte d'adaptation des versions précédentes du T-90 aux exigences de l'armée russe.

Le char russe T-90 a fait ses preuves au combat en Syrie. Des chars de ce type ont été déployés à la base aérienne de Hmeimim pour protéger les avions russes.

Au cours de combats avec des djihadistes, ces chars ont résisté à plusieurs frappes de missile antichars et sont restés opérationnels.

