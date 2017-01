Le Cambodge annule ses exercices militaires conjoints avec les USA

Cette année, le Cambodge a décidé de suspendre temporairement les exercices militaires conjoints avec les États-Unis. Comme l'indique le porte-parole du ministère cambodgien de la Défense, le général Chhum Socheath, cité par l'AP, les forces armées du pays ne pourront pas participer aux manœuvres annuelles baptisées Angkor Sentinel en raison de deux événements importants prévus en 2017. Il s'agit notamment des élections locales fixées au mois de juin et d'une campagne dont le but est de lutter contre les crimes liés à la drogue, qui se déroule actuellement dans le pays et dont la durée est de six mois.

Après les élections locales prévues en juin, les législatives se tiendront en 2018, un défi important pour le premier ministre cambodgien Hun Sen.

Le représentant de l'ambassade américaine à Phnom Penh Jay Raman a confirmé l'annulation des exercices militaires en 2017 et 2018, soulignant que cela n'aura aucune influence sur d'autres aspects de la coopération militaire entre les deux pays.

« Les exercices militaires conjoints sont bénéfiques pour les deux pays car ils améliorent notre capacité de travailler ensemble pour combattre la piraterie maritime, protéger le commerce et les voies de navigation, neutraliser les terroristes et fournir une aide humanitaire lors des catastrophes naturelles, a affirmé M. Raman. Les États-Unis chercheront des moyens supplémentaires de coopérer dans ces domaines. »

Les exercices militaires de 2016, les septièmes d'affilée, ont été axés sur les opérations humanitaires et de maintien de la paix.

En décembre dernier, le Cambodge a d'ailleurs accueilli les manœuvres conjointes « Dragon d'Or » avec les troupes chinoises. L'événement était similaire en termes d'ampleur et d'objectifs aux exercices Angkor Sentinel.

