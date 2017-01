Les États-Unis déploient plus de 300 Marines en Norvège

Un bataillon de fusiliers marins américains a débarqué en Norvège, relate le journal américain The New York Times.

Selon le journal, 330 Marines se sont installés à Værnes, une localité située à l'ouest de Trodheim (centre de la Norvège), à un peu plus d'un millier de kilomètres de la frontière avec la Russie. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que la Norvège, pourtant membre fondateur de l'Otan, autorise le déploiement d'un contingent étranger sur son territoire.

Le gouvernement norvégien indique que le déploiement des Marines américains s'est déroulé dans le cadre d'un accord entre les deux pays. Cependant, cette démarche a provoqué des réactions mitigées de la part des riverains.

Selon le journal, la Russie a déjà dénoncé le déploiement des fusiliers marins américains.

