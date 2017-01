Pourquoi le Su-35 russe est meilleur que le F-22 américain

© REUTERS/ Wolfgang Rattay Pourquoi les USA ont renoncé au chasseur F-22 Raptor

Le chasseur américain F-22 n'a pas de détecteurs infrarouges alors que les avions russes Su-35 en disposent, relate le site militaire War Is Boring.

Bien que le F-22 soit considéré comme un des chasseurs les plus avancés, il n'est pas équipé de détecteurs infrarouges afin de chercher et d'accompagner la cible dans l'air. Dans le même temps, plusieurs analogues étrangers du chasseur américain, y compris le Su-35 russe, ont des systèmes de détection infrarouges et sont capables de suivre les traces du F-22.

De plus, le F-22 n'a pas de radars à visée latérale. Ces outils permettent aux avions de lancer des missiles nécessitant la correction de leur parcours après une rotation de 90 degrés par rapport à la trajectoire du missile lancé. L'absence de tels radars oblige le chasseur à suivre ses missiles et s'approcher du domaine de tir des missiles ennemis.

Le chasseur F-22 devait combiner des technologies furtives à une vitesse supersonique et une électronique de bord avancée sur un budget limité.

Ainsi, les dépenses de l'avionique (l'ensemble des équipements électroniques, électriques et informatiques) ne devaient pas dépasser 9 millions de dollars pour un chasseur alors que la société-productrice des F-22 Lockheed envisageait de consacrer 16 millions à l'avionique. Le manque de financement a obligé le producteur à renoncer à un certain nombre de systèmes importants.

