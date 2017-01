Trois «Terminator» rejoindront l’armée russe fin 2017

Le holding Hélicoptères de Russie va livrer à la Garde nationale russe trois hélicoptères multirôle Mi-8AMTCh. La fabrication des appareils sera réalisée à l'usine de l'aviation à Oulan-Oudé. Selon les prévisions, les machines seront transmises vers le quatrième trimestre de 2017 et déployées en Ossétie du Nord, a déclaré le holding dans un communiqué.

Le modèle Mi-8AMTSh est conçu sur la base des hélicoptère polyvalent Mi-8AMT. « Terminator » est le nom informel donné à l'hélicoptère lors d'une exposition militaire en 1999 à Farnborough, au Royaume-Uni. Le Mi-8AMTSh a été introduit dans les forces aériennes russes en 2009.

© RIA Novosti. Hélicoptère de transport militaire Mi-8AMTCh (Terminator)

On précise que les hélicoptères Mi-8AMTCh seront utilisés pour appuyer dans le ciel les unités de la Garde nationale, y compris pour assurer l'ordre et la sécurité publique, lutter contre le terrorisme, protéger les installations importantes de l'État et aider les autorités à contrôle les frontières.

L'hélicoptère de transport et d'assaut au sol Mi-8AMTCh est l'un des modèles les plus modernes et les plus équipées de la famille Mi-8/17. Ces machines sont capables de transporter jusqu'à 36 soldats et jusqu'à 4 tonnes de fret. Une large gamme d'armes et un système d'amélioration de résistance à la destruction permettent aux hélicoptères de ce type d'effectuer efficacement des tâches diverses.

Le Mi-8AMTSh est équipé d'un système dernier cri de navigation et de pilotage. En outre, l'équipement des appareils est adapté à l'utilisation de lunettes de vision nocturne, ce qui permet de réaliser des vols pendant la nuit à des altitudes basses voire extrêmement basses, ainsi que de décoller et d'atterrir depuis des sites non banalisés.

