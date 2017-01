L'armée sud-coréenne présente son avion de 5e génération avec des images de jeux vidéo!

© Sputnik. Sergey Mamontov Le chasseur russe de 6e génération sur les rails

En 2015, la Corée du Sud avait montré avec fierté une vidéo présentant le projet de chasseur dernier cri Kai KF-X, fruit de plus de 14 ans de travail. Malheureusement, presque un an plus tard, le journal Korea Times a découvert que les images utilisées pour démontrer les performances impressionnantes du chasseur provenaient, en fait, des jeux vidéo.

Ajoutant l'insulte à l'injure, le journal a informé que la production de la vidéo plagiée de dix minutes, qui comprend quelques secondes des jeux vidéo Battlefield 3 et Ace Combat : Assault Horizon pour présenter l'avion en action, avait coûté environ 40 000 dollars (37 616 euros). Pire, c'est le contribuable qui a payé la facture.

La vidéo originale est disponible sur le site YouTube, vous la trouverez ci-dessous. Les images des jeux vidéo peuvent être vues à partir de 06:53 et jusqu'à 07:03.

L'armée a reconnu que l'utilisation de ces images n'avait pas été autorisée et a déclaré qu'elle cesserait d'utiliser cette vidéo. Elle a également accusé l'entreprise qui a produit la vidéo, qui s'est défendue en incriminant à son tour l'Agence pour le développement de la Défense et de l'Industrie aérospatiale de Corée, responsable des décisions finales.

L'agence en question a répondu qu'elle avait fourni le script, mais pas les images des jeux.

L'utilisation non autorisée de ces images pourrait conduire à une action en justice, ce qui signifie que le chasseur coûterait encore plus cher à Séoul. Ni l'éditeur de Battlefield, l'entreprise EA, ni l'éditeur d'Ace Combat, Namco Bandai, n'ont commenté la situation.

KF-X/IF-X est un programme conjoint lancé par la Corée du Sud avec l'Indonésie comme partenaire principal qui vise à créer un chasseur polyvalent de cinquième génération pour les forces aériennes des deux pays.

En septembre 2015, selon le site defense-aerospace.com , l'organisation gouvernementale sud-coréenne, l'Administration du programme d'acquisition de la défense (DAPA), a déclaré que les États-Unis avaient refusé d'octroyer une licence d'exportation des technologies clés nécessaires pour la production du KF-X.

Il s'agit notamment du radar à antenne active, du système infrarouge de recherche et de poursuite, du système optique de poursuite et des brouilleurs radio de dernière génération. Le refus du Pentagone pourrait retarder le développement de l'aéronef à 2025.

Les deux pays se sont accordés sur la mise en place d'un « groupe de travail pour la coopération technologique dans le secteur de la défense ».

