Israël se dote d’Arrow3, système d’interception de missiles en dehors de l’atmosphère

« Le système Arrow 3 renforcera les fleurons du système de défense antimissile de l'État hébreu qui doit contrer d'une manière efficace toute la nomenclature de menaces potentielles, allant des roquettes artisanales de combattants palestiniens aux missiles balistiques aux charges non conventionnelles », a annoncé le département militaire israélien.

Et de préciser qu'il y a un an, lors de l'étape des tests, le système avait démontré son aptitude à intercepter des missiles dans l'espace.

© Photo: ru.wikipedia.org/United States Missile Defense Agency Israël et les Etats-Unis testent le missile antibalistique Arrow-3

Le développeur principal du système, l'entreprise de construction aéronautique israélienne IAI, évoque le haut potentiel du système dans la lutte conte tous les types de missiles balistiques de moyenne portée et l'application du principe « hit-to-kill » (« toucher pour détruire ») lors de sa conception. Les experts estiment que l'Arrow 3 pourrait être également employé comme missile antisatellite.

« L'inclusion de l'Arrow 3 au système opérationnel de la Force aérienne sera une percée dans les capacités de défense de l'État. Avec l'Arrow-2, il permettra de réduire considérablement les risques de toute atteinte à Israël », a ajouté le ministère israélien de la Défense.

