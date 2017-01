Un camouflage dernier cri pour les missiles balistiques russes Topol

Les Topol russes bientôt invisibles? Avec les nouveaux lots de camouflage qui seront livrés à l'armée, les missiles balistiques auront toutes les chances d'échapper au regard indiscret de l'ennemi. Comme l'indique le ministère russe de la Défense, les unités des troupes de missiles stratégiques recevront cette année des équipements spéciaux destinés à fondre les Topol dans leur environnement. Les engins pourront ainsi changer d'aspect selon la saison, les conditions météo et la spécificité de leur positionnement, de manière plus efficace qu'aujourd'hui.

Les équipements seront de deux types: MKT-4L pour dissimuler les matériels militaires en été et MKT-2C pour remplir les fonctions analogues en hiver, sur fond de neige. Les deux versions sont en outre capables de dissimuler les systèmes de lancement mobiles des radars et des détecteurs optiques de l'ennemi.

Le missile RS-12M Topol a une portée de plus de 10 000 kilomètres et une masse au décollage de 45,1 tonnes. Il peut être équipé d'une ogive nucléaire de 550 kilotonnes. D'une grande maniabilité, ce missile peut être lancé à l'aide de rampes mobiles ou stationnaires.

