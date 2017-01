2500 chantiers lancés en 2016 pour les besoins de la Défense russe

À l'heure actuelle, plus de deux milles objets sont en cours de création partout en Russie à la demande du ministère russe de la Défense. En 2016, plus de 2 500 édifices et installations ont été mises en place, a déclaré l'adjoint du ministre de la Défense, Timour Ivanov.

« Plus de deux milles sites, servant à des fins spéciales et sociales, sont construits actuellement. Il s'agit de stations radar, d'installations hydrotechniques et sanitaires, d'aérodromes, de quartiers résidentiels, d'écoles et de jardins d'enfants, de quais, de cités et de bases militaires », a précisé M. Ivanov, cité par le journal Kommersant.

Selon lui, le nombre de nouvelles mises en chantier a connu une augmentation sensible et est « désormais comparable à celui de la période d'après-guerre », les travaux étant réalisés partout dans le pays, de Kaliningrad aux îles Kouriles.

« Dans la ville de Vilioutchinsk, plusieurs sites d'infrastructure d'ingénierie côtière ont été mis sur pied pour accueillir des sous-marins lanceurs d'engins Boreï; dans la ville de Novorossisk, des quais ont été mis sur place pour des sous-marins du projet 636 Varchavianka. En outre, deux cités militaires destinées à deux brigades de missiles balistiques Iskander M ont vu le jour dans le sud de la Russie », a-t-il expliqué.

Et d'ajouter: « Les premiers sites d'infrastructure des Forces des fusées stratégiques, équipés de missiles balistiques Iars, sont déjà en service et une brigade de missiles a été déployée dans la ville de Chouïa. De plus, les travaux se poursuivent dans l'Arctique. »

