Des systèmes de missiles S-500 dernier cri protègeront le ciel russe

Le système national unifié de défense antiaérienne et antimissile en cours de formation en Russie sera doté de systèmes de missiles sol-air S-500 dernier cri, a annoncé le général Andreï Tchebourine, commandant d'une unité de la Première armée de DCA et de lutte antimissile des Troupes aérospatiales de Russie.

« Actuellement, les travaux visant à créer un système national unifié de défense antiaérienne et antimissile du XXIe siècle battent leur plein. Ce système sera mis sur pied grâce à la livraison aux troupes de systèmes de missiles sol-air à longue portée S-500 et de radars mobiles dernier cri », a indiqué le général dans une interview accordée au journal Krasnaïa Zvezda.

Le système de missiles S-500, conçu par le consortium Almaz-Anteï, constitue une nouvelle génération de systèmes de DCA. C'est un système universel à longue portée capable d'intercepter les missiles volant à des altitudes très élevées.

Selon les médias russes, l'armée russe prévoit d'acheter cinq systèmes S-500 dans le cadre du programme d'Etat pour l'armement. Le 15 avril 2016, le chef adjoint des Troupes aérospatiales russes, le général Viktor Goumenny, a annoncé que les travaux de conception des systèmes S-500 touchaient à leur fin.

