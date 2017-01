Les S-300 et S-400 russes aperçus dans une vidéo de la DCA israélienne

Israël mise sur son système antiaérien Arrow 3 qui serait chargé de protéger le pays des missiles balistiques iraniens. Selon sa présentation, ce système est même capable d'atteindre des satellites. Cependant, un spectateur attentif peut apercevoir quelque chose de surprenant au centre du cadre.

Les deux véhicules dans cette vidéo ressemblent à ceux qui font partie des systèmes antiaériens russes S-300 et S-400.

Le premier ressemble au véhicule de commandement avec le radar du complexe du système russe de moyenne portée S-300. Le deuxième ressemble au véhicule de contrôle du complexe antiaérien russe S-400.

Selon la vidéo, ce système sera utilisé pour parer aux menaces avec les missiles israéliens Arrow 2. Le système de la vidéo est un des éléments de la défense antiaérienne israélienne multi-niveaux.

