Les missiles de croisière Kalibr, un grand avantage pour la Marine russe

Les missiles de croisière Kalibr représentent un grand avantage pour les forces maritimes russes, signale le journal The National Interest. C'est une arme puissante qui suscite une grande inquiétude aux États-Unis.

Le groupe de missiles Kalibr inclut plus de dix versions qui diffèrent par le type de lancement, la portée, le caractère des cibles visées et la vitesse. Avec une longueur de six à neuf mètres, ces missiles peuvent être dotés d'ogives conventionnelles ou nucléaires.

Les sous-marins russes issus de plusieurs projets différents sont équipés par les missiles Kalibr. Ces missiles puissants sont également installés sur les escorteurs.

De manière générale, les missiles de croisière sont efficaces, et pas uniquement quand ils sont lancés depuis de grands navires.

« À l'époque des armes meurtrières de longue portée, il est beaucoup plus logique de répartir la puissance de tir sur les petites plateformes mobiles, au lieu de créer un seul grand groupe qui serait cher et vulnérable à la fois », indique le journal.

Dans le même temps, le programme américain qui prévoit la répartition de la puissance de combat avec l'utilisation des navires de la zone côtière a été confronté à de grandes difficultés dès le départ. Par ailleurs, selon le journal, les navires américains de la zone côtière de classe frégate ne sont pas dotés de missiles puissants comme le Kalibr, qui peuvent être installés même sur les petits escorteurs.

