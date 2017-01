Des drones russes capables de mettre KO les téléphones portables

© Sputnik. Alexei Danichev L'armée russe se dotera de drones embarquables

L’armée russe est désormais équipée de drones capables de mettre hors service les antennes de téléphonie et d’envoyer des textos et des messages audio aux abonnés, lit-on dans le journal russe Izvestia.

Dans un avenir proche, ces aéronefs sans pilote qui ont déjà été testés dans les conditions de combat en Syrie pourront également envoyer de petits messages vidéo.

Le ministère russe de la Défense commence déjà à fournir les nouveaux appareils aux forces armées du pays.

US Air Force La Russie prête à lutter contre les mini-drones

Les nouveaux aéronefs qui feront partie du système de brouillage de signaux radio-électroniques Leer 3 ont été créés sur la base des drones Orlan 10.

La principale tâche de ces quadricoptères est de faire tomber la liaison cellulaire grâce à des brouilleurs spéciaux se trouvant à leur bord et largués sur le sol.

Orlan est un drone polyvalent russe destiné à surveiller des objets dans des endroits difficilement accessibles, notamment lors des travaux de recherche et de réparation. Il possède un rayon d'action de 120 km et une autonomie de vol de 10 heures. Le système Orlan comprend un poste de contrôle et plusieurs drones d'un poids de 10 km chacun transportables par un véhicule tout-terrain UAZ ou Rys.

