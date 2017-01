La «gaufre volante»: un drone armé ukrainien innovant fait rire la Toile

Capté en vidéo, le vol du drone ukrainien équipé de système de missiles anti-chars, Komandor (« Commandeur ») a paru sur une chaîne YouTube, censé démontrer que la nouvelle conception pouvait être d'une bonne aide pour les militaires. Pourtant, la vidéo a plutôt suscité la réaction contraire.

Le drone lourd, ayant pour base une partie motrice mixte, peut rester dans les airs pendant environ une heure, sa distance franchissable circulaire étant de 60 kilomètres.

Selon les concepteurs, le drone devrait être utilisé en tant que porteur de missiles guidés et non guidés, de poste de tir, de station radar et de système de lutte radioélectrique. Parmi d'autres tâches qui devraient lui être octroyées, il y a la retransmission de signaux, le déminage et la livraison de sacs opérationnels. D'ailleurs, les ingénieurs espèrent qu'à long terme le drone pourra participer aux opérations d'évacuation des combattants blessés.

Mais dans quelle mesure ces plans sont-ils réalisables ? Si quelqu'un décède à la vue de ce drone uniquement « de rire », écrit un des internautes dans les commentaires sous la vidéo des essais de l'appareil.

Alors que pour le moment la seule capacité que prouve l'objet volant est son poids : « Bruyant, bas et triste », commente un autre internaute, tandis que le drone ne peut voler qu'à trois ou cinq mètres au-dessus du sol. « Si vous entendez un son similaire au loin, à trois kilomètres environ, cachez-vous. Non pas pour vous dissimuler, mais pour qu'il ne vous tombe pas dessus », prévient un autre.

En outre, les Ukrainiens prennent avec humour et ironie cette nouvelle invention : « Les experts, est-il difficile de le cibler avec un système de défense aérienne ? », s'intéresse-t-on sur Twitter.

« Mais, on peut le toucher avec un bâton ou un lance-pierre », font remarquer certains. « Un chien qui passerait par-là, pensera que c'est un jouet et le déchiquettera! »

« Une nouvelle arme ukrainienne ! Hourra, victoire ! Le futur est ici ! », estiment d'autres, sarcastiquement, tandis que certains le baptisent joliment la « gaufre volante ».

« Eh bon, c'est désormais l'armée la plus puissante d'Europe », s'accorde-t-on sous une autre vidéo montrant une mission nocturne du drone.

YouTube / capture d'écran Commentaire sous la vidéo des essais du drone Komandor

