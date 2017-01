Les côtes russes protégées par les systèmes de missiles Bastion

Toutes les Flottes russes seront renforcées cette année par les systèmes de protection côtière Bastion, a annoncé Alexandre Leonov, PDG du groupe de recherche et de production NPO Machinostroïenia qui se spécialise dans le domaine des missiles et de l'astronautique.

« Les systèmes de missiles sol-mer Bastion équiperont toutes les Flottes russes, soit la Flotte du Pacifique, la Flotte du Nord, la Flotte de la mer Baltique et la Flotte de la mer Noire », a précisé le responsable.

Auparavant, le ministère russe de la Défense a annoncé qu'un système Bastion par an serait livré à chaque Flotte pour permettre aux unités côtières d'être complètement équipées d'ici 2021.

En novembre 2016, une source militaire a annoncé que les Bastion avaient été déployés dans la région de Kaliningrad.

© Sputnik. Vitaly Ankov Un nouveau système de missiles déployé en Crimée

Un complexe de batterie Bastion comporte 12 lanceurs montés sur la plate-forme du tracteur MZKT-7930 fabriqué en Biélorussie, dont la caisse abrite deux conteneurs de transport et de lancement avec des missiles de croisière supersoniques anti-navires Onyx. Chaque missile porte une ogive de 290 kg, développée par les ingénieurs du centre nucléaire de Sarov. Bien que ne portant qu'une charge conventionnelle, deux ou trois missiles Onyx P-800 seuls suffisent pour couler un navire de classe frégate. Cinq missiles Onyx peuvent couler un porte-avions. Le complexe est hors de portée des avions de pont car il est déployé à distance considérable de la côte. Il ne faut que cinq minutes pour déployer le système. Une fois déployé, le complexe est aussitôt prêt à servir et reste totalement opérationnel pendant cinq jours, en fonction des stocks de carburant.

Le missile P-800 développe une vitesse qui le rend pratiquement invisible pour les radars modernes. De plus, l'engin accomplit des manœuvres extrêmes en s'approchant de sa cible. De cette façon, le missile ne peut être vu qu'au dernier moment, quand faire quelque chose pour l'intercepter est déjà impossible. Pour couronner le tout, ce missile supersonique vole à quelques mètres au-dessus de la surface de l'eau à l'approche de la cible. Ces missiles manœuvrent vivement, changent de direction de vol pour embrouiller les stations radar ennemies. Plus important encore, ces missiles opèrent ensemble.

