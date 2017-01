Le port de Mourmansk accueille le fleuron des garde-côtes russes

Ministère de la Défense du Royaume-Uni Amiral Kouznetsov, «navire de la honte»? Propos enfantins, selon la Douma russe

Le navire de la Garde côtière russe Poliarnaïa Zvezda a accosté à Mourmansk, son port d'attache et la plus grande ville du monde au nord du cercle polaire arctique. Ce bâtiment, unique en son genre, a ainsi terminé sa première mission interrégionale qui a duré près de deux semaines. Parti le 17 janvier du port de Saint-Pétersbourg, le navire a mené au cours de son passage dans l'Atlantique des manœuvres militaires et divers exercices.

« Dans des conditions météorologiques défavorables en Atlantique du nord, l'équipage a fait preuve d'un haut niveau d'entrainement, les systèmes du vaisseau, quant à eux, ont confirmé leur stabilité », lit-on dans un communiqué diffusé par le service de presse du Service fédéral de sécurité (FSB) de la région arctique.

Comme l'indique en outre le FSB, le navire a suscité un intérêt particulier de la part de la flotte et de l'aviation de l'Otan.

Construit à l'usine russe de Zélénodolsk, le Poliarnaïa Zverda n'a pas d'analogues dans le monde, observe le document. « Il incarne toutes les avancées de la science et de la technologie russes », explique le FSB.

Le navire de la Garde côtière est destiné à accomplir toute une série de tâches spéciales. Il s'agit notamment de « patrouiller les zones maritimes et océaniques éloignées, protéger les intérêts de la Russie dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental, contrer la menace terroriste sur les sites économiques maritimes, participer aux opérations de sauvetage et lutter contre les incendies ».

L'«Étoile polaire » se distingue en outre par sa navigabilité illimitée et le fait qu'il puisse couvrir une distance de 12 000 milles nautiques. Disposant d'une période d'autonomie de deux mois, le navire fait aussi office de brise-glace, puisqu'il peut venir à bout d'une couche de glace de 80 centimètres d'épaisseur. « Ces particularités permettront d'augmenter considérablement l'efficacité de ses activités qui consistent à sécuriser les frontières dans l'Arctique de l'Ouest », résume le communiqué.

Le bâtiment est doté d'un système d'artillerie et de puissantes mitrailleuses. Il dispose à son bord d'une plate-forme pour hélicoptères et est équipé d'appareils de communication et de navigation dernier cri.

