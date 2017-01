La corvette russe dernier cri Soverchenny passe des essais en mer

La nouvelle corvette lance-missiles russe Soverchenny (Parfait, en russe) a pris le large pour entamer des essais de certification, a annoncé lundi à Vladivostok Vladimir Matveïev, chef du service de presse de la Flotte russe du Pacifique.

« L'équipage du navire et les représentants des chantiers navals testeront les systèmes et les mécanismes de la corvette en mer. Ils vérifieront notamment le fonctionnement des moteurs, du gouvernail, des systèmes de liaison, de détection et de navigation, ainsi que des dispositifs d'ancrage », a indiqué M. Matveïev.

© Photo. Amur Shipyards La corvette lance-missiles Soverchenny

Construite aux chantiers navals de l'Amour (ASZ) pour la Flotte du Pacifique, la corvette lance-missiles Soverchenny est un navire du projet 20380. Ce navire polyvalent de la Marine littorale est destiné à lutter contre les bâtiments de surface et les sous-marins, ainsi qu'à assurer l'appui d'artillerie des opérations de débarquement.

Longue de 100 m, la corvette a un déplacement d'eau de 2 220 tonnes et a une autonomie de 4 000 milles. La Soverchenny est équipée de systèmes de missiles antinavires Ouran, de missiles surface-air Redout, de torpilles, de lance-roquettes, de mitrailleuses et de systèmes puissants de guerre électronique. Elle dispose d'une hélisurface avec hangar pour un hélicoptère de lutte anti-sous-marine Kamov Ka-27.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »