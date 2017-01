États-Unis: un immense cimetière d’avions intrigue les internautes (vidéo)

La chaîne officielle de l'Institut naval des États-Unis (Maryland) a publié sur YouTube une vidéo représentant le plus grand « cimetière » d'avions au monde.

Cette collection d'avions hors d'usage se trouve dans l'État d'Arizona, sur la base aérienne de Davis-Monthan.

À en croire la description de la vidéo, le « cimetière » abrite au total environ 5 000 appareils délabrés et sa superficie dépasse 10,5 kilomètres carrés.

L'histoire du « cimetière » de Davis-Monthan remonte à 1949, année où l'armée américaine y a déposé les premiers chasseurs hors d'usage B-29.

Chaque année, du moins 400 avions hors service rejoignent la base aérienne de Davis-Monthan. Les pièces démontées de leurs cockpits sont vendues à des tierces personnes intéressées.

