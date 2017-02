Pékin effectue des essais d’un missile intercontinental doté de 10 têtes de combat

Les essais du nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) chinois DF-5C (Dong Feng-5C) ont abouti. L'engin est capable de porter une ogive mirvée, qui comprend jusqu'à dix têtes à guidage indépendant, informe l'agence chinoise Sina.

Le mirvage est une technique qui permet d'équiper un missile de plusieurs têtes, soit nucléaires, soit conventionnelles, qui suivent chacune sa trajectoire après leur entrée dans l'atmosphère pour atteindre un vaste territoire.

Le missile a été tiré depuis la base de lancement de Taiyuan (dans la province du Shanxi, dans le nord de la Chine). Les ogives ont frappé des cibles sur un polygone dans l'ouest de la Chine, vraisemblablement dans le désert du Taklamakan (dans la Région autonome ouïgoure du Xinjiang).

Selon le Washington Free Beacon , qui cite des sources des milieux militaires américains, les essais chinois des missiles à têtes multiples indiquent que la Chine augmente les capacités de ses forces stratégiques. En outre, ces tests dévoilent les progrès de la Chine dans le domaine de la miniaturisation des ogives nucléaires.

Certains analystes affirment que la Chine a utilisé un vieux missile DF-5 comme plateforme d'essai pour tester la nouvelle ogive, qui sera utilisée sur le nouvel engin DF-41.

Le DF-5 est un ICBM à deux étages à propulsion à ergols liquides stockables. En fonction de la modification, sa portée maximale peut atteindre de 12 000 à 15 000 kilomètres.

Plus tôt, le journal chinois Global Times avait signalé l'apparition sur Internet de la photo d'un missile balistique chinois Dong Feng-41 (DF-41). Selon l'édition, l'une des trois brigades équipées de ces missiles a été déployée dans la province nord-est du Heilongjiang, à la frontière avec la Russie.

Selon le Washington Free Beacon, des Dongfeng-41 tirés depuis cette province pourraient atteindre le territoire des États-Unis en 30 minutes, ce qui représente une menace stratégique pour Washington.

