Le Pentagone envisage d’augmenter son budget pour la lutte contre Daech

Le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, a ordonné au Pentagone d'augmenter les dépenses pour combler les lacunes et pour se conformer aux « nouvelles exigences », qui sont nécessaires pour accélérer la campagne anti-Daech, selon un communiqué officiel publié mercredi 1er février.

« L'amendement abordera des lacunes urgentes en termes de préparation au combat dans l'ensemble des forces interarmées, et de nouvelles exigences provoquées par l'accélération de la campagne contre l'État islamique », indique le document.

En plus de l'amendement budgétaire proposé, M. Mattis a également demandé un examen plus large du budget et de la stratégie pour répondre aux défis futurs, en outre, il n'a donné aucune estimation exacte.

Le 20 janvier, Donald Trump a été investi 45e président américain. Dans son discours d'investiture, M. Trump a annoncé que les États-Unis avaient l'intention de « renforcer les alliances existantes et d'en créer d'autres pour unir le monde civilisé dans la lutte contre le terrorisme islamique radical ».

