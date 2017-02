A quoi servira le nouveau porte-avions chinois?

Le journal chinois South China Morning Post a annoncé que le nouveau porte-avions chinois du projet 001A baptisé Shandong serait basé en mer de Chine méridionale.

​

Le déploiement du navire dans cette zone, non loin de de la base de sous-marins nucléaires de Hainan, répond pleinement aux objectifs du bâtiment, a déclaré à Sputnik l'expert militaire russe Vassili Kachine.

© AP Photo/ Xinhua/Wu Dengfeng La Chine achève la construction de son deuxième porte-avions

M. Kachine estime que le Shandong peut être considéré comme une version améliorée des porte-avions soviétiques du projet 1143.5, comme le porte-avions russe Amiral Kouznetsov et le premier porte-avions en service de la marine chinois, le Liaoning. Le Liaoning est une version modifiée d'un navire soviétique de classe 1143.5 adapté aux besoins de la flotte chinoise.

L'expert a souligné que la Chine avait décidé de ne pas déployer sur le navire d'armes d'attaque et avait corrigé les erreurs soviétiques les plus évidentes sans toutefois renoncer au principe de base.

« Dans un contexte de montée des tensions, l'objectif du porte-avions chinois sera probablement d'assurer la sécurité des sous-marins nucléaires équipés de missiles balistiques du projet 094, basés à Hainan », a expliqué M. Kachine.

Dans le même temps, le Shandong devrait être en mesure de renforcer les capacités de la marine chinoise et pourrait notamment faire face à toute crise dans la région de la mer de Chine méridionale, où se trouvent des îles contestées par plusieurs pays. En outre, le navire devrait accomplir différentes tâches dans le domaine de la diplomatie militaire du pays.

« Il pourra également être mis au service des intérêts de la diplomatie militaire, par exemple en tant que transporteur d'hélicoptères de sauvetage lors d'éventuelles opérations internationales visant à lutter contre les conséquences des catastrophes naturelles qui arrivent parfois en Asie du Sud-Est », a-t-il conclu.

Le ministère chinois de la Défense a annoncé fin décembre 2015 avoir lancé la construction du second porte-avions chinois. Le nouveau vaisseau est considéré comme une tentative d'augmenter les capacités navales de la Chine dans les eaux contestées de la mer de Chine méridionale et de protéger les intérêts du pays à l'étranger.

Livré à l'armée chinoise en septembre 2012, le Liaoning a été nommé d'après la province du nord de la Chine où il a été rénové. Il s'agissait en fait d'un porte-avions soviétique, le Variag, rénové et réaménagé. La Chine l'a acheté à l'Ukraine en 1998 à un prix dérisoire. Initialement, le gouvernement chinois voulait en faire un casino flottant.

