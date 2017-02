Les photos du premier porte-avions 100% chinois qui prend forme apparaissent sur la Toile

La Chine fait des progrès dans la construction de son deuxième porte-avions, le Shandong, qui sera le premier porte-avions fabriqué et conçu complètement en Chine et le premier à être prêt pour le combat, indique le site Defense News.

中国新型空母「山東」国産初の外観が見えてきた

飛行甲板は「遼寧」同様ジャンプ台方式

戦闘機がフル装備で発艦できるのか未知数だが

殲―20と殲―31を配備予定

現在カタパルト設置の3隻目も建造中だか

3艦隊を超えて5~6隻の空母も視野に入れているとの事

西太平洋の派遣争いが激化する pic.twitter.com/Z9P6QkeOX3 — タイム Y’s hypnosis (@time613) February 1, 2017

Précédemment connu sous le nom de Type 001A, le Shandong est actuellement en construction aux chantiers navals de Dalian, où le premier porte-avions du pays, le Lioaning, a été converti d'un navire rouillé de la marine ukrainienne, navire jumeau de l'Amiral Kouznetsov, en un gardien naval de la marine chinoise.

© Photo. weibo.com

D'après les observations, « le nouveau porte-avions est largement similaire au Liaoning et a aussi un tremplin pour le lancement d'avions. Cependant, l'agencement de son pont d'envol a connu certains changements ».

Il est à noter que la superstructure, un poste de contrôle des vols, a été couplée à la coque du navire, lequel devrait être lancé plus tard cette année.

Le « lancement » dans le domaine de la construction des navires de guerre est le moment où le navire partiellement construit est capable de flotter sur l'eau. Après le lancement, la construction du navire prendra encore plusieurs années pour le doter de tout l'équipement nécessaire afin qu'il puisse être mis en service et considéré comme prêt pour le combat.

Selon les médias chinois, le nouveau porte-avions est susceptible d'être basé à proximité de la mer de Chine méridionale pour gérer « des situations compliquées ». Certes, le Shandong renforcera considérablement la présence chinoise militaire dans la région, mais ce sera aussi une pomme de discorde qui pourrait aggraver également les relations avec les pays voisins, ainsi qu'avec Washington.

