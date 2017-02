L’aviation de la Flotte du Nord de retour en Russie après l’opération syrienne (vidéo)

Ministère de la Défense du Royaume-Uni Amiral Kouznetsov, «navire de la honte»? Propos enfantins, selon la Douma russe

Les équipages des avions russes de la Flotte du Nord ont regagné leur aérodrome, qui se trouve dans la région de Mourmansk, après une longue campagne le long des côtes syriennes, a annoncé le service de presse de la Marine russe.

Les avions ont décollé depuis le pont d'envol du porte-avions Amiral Kouznetsov, qui croise actuellement en mer de Barents avec son groupe aéronaval, et ont atterri.

« Les avions et les hélicoptères de l'aviation embarquée Su-33, MiG-29K, Ka-52, Ka-29 et Ka-27 ont décollé depuis le porte-avions lourd Amiral Kouznetsov, qui croise en mer de Barents, pour se diriger vers leur aérodrome dans l'oblast de Mourmansk, ceci, après avoir accompli avec succès leurs missions en République syrienne », a indiqué le service de presse de la Flotte du Nord dans un communiqué.

Les pilotes russes ont été accueillis par leurs proches et leurs amis lors d'une cérémonie solennelle à laquelle ont assisté des représentants du haut commandement de la Marine russe et de la Flotte du Nord, des représentants des autorités locales mais aussi des écoliers et des étudiants.

C'est la première fois que les avions embarqués de la Flotte navale russe sont engagés dans les missions visant à frapper des cibles terrestres directement depuis le porte-avions.

© Sputnik. Ministère russe de la Défense L’Amiral Kouznetsov rentrera à la base le 8 ou le 9 février

En deux mois l'aviation russe embarquée sur le porte-avions Amiral Kouznetsov a effectué 420 sorties, frappant plus d'un millier de cibles terroristes en Syrie. Outre les frappes, les pilotes de l'aviation navale ont effectué 750 vols de reconnaissance pendant cette opération.

Le groupe naval de la Flotte russe du Nord réalisait des tâches de lutte contre le terrorisme en Syrie depuis le 8 novembre 2016. Il avait appareillé pour la mer Méditerranée le 15 octobre. Le groupe comprend le porte-avions Amiral Kouznetsov, le croiseur Pierre le Grand, les navires anti-sous-marins Vice-amiral Koulakov et Severomorsk, ainsi que des navires de maintenance et plus d'une quarantaine d'appareils de l'aviation embarquée.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».