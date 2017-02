Le Pentagone achète 90 avions F-35 et économise 500 M USD grâce à Trump

Le ministère américain de la Défense a acheté un total de 90 chasseurs de 5e génération F-35, qui ont une réputation assez controversée, avec un rabais de 7,5 %, a déclaré le 3 février Sean Spicer, le porte-parole de la Maison Blanche.

« Hier, une affaire a été conclue avec Lockheed Martin pour l'acquisition d'un lot de 90 avions F-35, dont 55 ont déjà été livrés à l'armée », a précisé M. Spicer.

Selon lui, le gouvernement a réussi à économiser 455 millions de dollars (417,7 millions euros).

« C'est une autre grande victoire pour le contribuable américain, remportée par le président », a exhorté le porte-parole.

En décembre 2016, avant son investiture, le président américain Donald Trump avait jugé que les coûts du programme pour le développement du chasseur de cinquième génération F-35 étaient « hors de contrôle ». Après cette déclaration, Marillyn Hewson, la présidente-directrice générale de Lockheed Martin, l'entreprise qui produit ces avions, a promis de faire tout pour réduire le coût du F-35.

En développement depuis 2001, le F-35 est le plus cher des programmes d'armement de l'histoire militaire américaine, avec un coût estimé à près de 400 milliards de dollars pour le Pentagone (371,2 mds EUR), pour moins de 2 500 appareils à produire.

L'appareil a rencontré de nombreux problèmes techniques, de calendrier, de mise en œuvre et de dépassements de coûts.

Après Amazon, Ford, Fiat-Chrysler ou Carrier, Lockheed Martin vient donc grossir la liste des entreprises qui ont annoncé des investissements sur le sol américain depuis la victoire de Donald Trump, élu sur la promesse de ramener des emplois aux États-Unis.

