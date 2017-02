Les soldats russes équipés comme «Terminator» vers 2020

L'équipement des forces terrestres russes devrait être considérablement renforcé vers l'an 2020, quand tous les soldats pourront se verront remettre les combinaisons Ratnik, indique le chef du Comité scientifique et militaire Alexander Romanyuta dans un commentaire pour la radio Ekho Moskvy (Écho de Moscou).

« J'espère que vers 2020… presque chaque militaire des forces terrestres sera équipé avec ça (Ratnik, ndlr), tout va dans cette direction », a-t-signalé.

© Sputnik. Рамиль Ситдиков Des lunettes de protection russes contre les éclats volant à 350m/s

Ratnik, qui est représenté comme un équipement pour « les soldats du futur », inclut 59 éléments. Cet équipement de combat de deuxième génération combine des armes légères modernes, des dispositifs efficaces de défense ainsi que des moyens de reconnaissance et de communication, soit au total environ dix systèmes différents.

D'un poids de 24 kg, le système de combat Ratnik comprend une cinquantaine d'éléments — des armes d'infanterie, des munitions, un gilet pare-balles, des moyens de communication et de navigation, d'autres dispositifs faisant largement appel aux hautes technologies.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».