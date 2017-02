«Comme un coffret de serrage»: les nouveaux destroyers UK trop bruyants

© RIA Novosti. Alexei Danichev Le navire britannique qui surveillait les Russes en Méditerranée tombe en panne

Selon le contre-amiral de la Royal Navy à la retraite Chris Parry, cité par le Sunday Times, les navires de guerre développés depuis le début des années 2000 résonnent comme un « coffret de serrage ». Le bruit généré par les destroyers type 45 peut alerter les sous-marins russes à une distance allant jusqu'à une centaine de milles nautiques, soit plus de 185 kilomètres.

Le contre-amiral souligne que les problèmes liés à l'isolement sonore n'ont pas été pris en considération lors de la conception des navires en question.

© AP Photo/ Laura Leon Le total de navires de la marine britannique est «pathétiquement faible»

Les destroyers britanniques type 45 (T-45) de classe Daring (classe D) sont des bâtiments de défense aérienne de premier rang destinés à remplacer les douze DDG Type 42 qui ont équipé la Royal Navy depuis le milieu des années 1970. Ils ont une autonomie de 45 jours et disposent de logements pour 60 commandos.

Le coût d'un navire T-45, estimé en 2005 à 650 millions de livres (soit 975 millions d'euros), est désormais d'environ 1,1 milliard de livres. Le coût total du programme, évalué à l'origine à 5 milliards de livres, a été estimé en début 2009 à 6,46 milliards.

