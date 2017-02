Dans l'US Navy, deux tiers de l’aviation embarquée inaptes au combat

Près des deux tiers des avions de combat embarqués de la famille F/A-18, affectés à l'Armée de l'air américaine, sont inaptes au combat pour différentes raisons, écrit Defense News.

© AP Photo/ Mindaugas Kulbis L’Armée de l’air et la Marine US cherchent désespérément à se renouveler

Selon l'édition, 62 % des appareils de ce type ne sont pas exploités pour le moment : 27 % ont été mis en réserve et 35 % attendent des pièces de rechange pour être réparés.

Somme toute, 53 % de toute l'aviation embarquée américaine (environ 1 700 appareils) sont inaptes au combat, soit deux fois plus que la moyenne de toute l'histoire de l'US Navy.

© AP Photo/ Fabrizio Bensch/Pool Les avions de l'US Navy frappent Daech depuis la Méditerranée

La cause principale réside dans le manque de fonds alloués à la réparation du matériel et des retards dans l'entretien courant des avions. On citera également des atermoiements dans les livraisons de pièces de rechange et la mise en réserve contrainte du matériel liée au manque de financement pour l'entretien du matériel.

Les militaires américains soulignent que la situation ne pourra qu'empirer à l'avenir si le Congrès continue à traîner des pieds et n'approuve pas le budget détaillé de la Défense.

Pour la première fois depuis neuf ans, le parlement américain n'a pas pu concerter les dépenses à la défense autour du 1er octobre, et à présent, l'argent alloué aux militaires dans l'exercice financier 2016-2017 est débloqué sur la base de résolutions provisoires, ce qui ne permet pas le financement à part entière de tous les chapitres de dépenses (la priorité étant accordée aux axes majeurs). L'actuelle résolution sera en vigueur jusqu'au 28 avril.

