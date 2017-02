Arrivée du matériel militaire lourd US en Estonie

Du matériel lourd, y compris des chars et des véhicules de combat, d'une compagnie d'infanterie du premier bataillon de blindés de l'Armée américaine est arrivé lundi sur la base militaire de Tapa, en Estonie, annonce l'état-major principal des forces estoniennes de la défense.

East News/ Leszek Kotarba Estonie: le président Ilves appelle l'Otan à accroître sa présence dans le pays

« Les soldats et officiers de la compagnie y étaient arrivés plus tôt, vendredi dernier », lit-on dans le communiqué.

L'ambassade des États-Unis à Tallinn a précisé en amont qu'une compagnie d'infanterie du premier bataillon du 68e régiment de blindés de l'Armée américaine serait déployée en Estonie, ajoutant que l'armement de la compagnie comprenait quatre chars M1 A2 Abrams et quinze véhicules de combat d'infanterie Bradley.

Ces militaires américains resteront en Estonie jusqu'au printemps en attendant l'arrivée d'unités du bataillon multinational de l'Otan.

Lors de son sommet à Varsovie en juillet dernier, l'Otan a décidé de déployer au printemps 2017 quatre bataillons multinationaux en Pologne et dans les pays baltes par rotation, ce déploiement en Europe de l'Est de matériel militaire américain, notamment de chars, faisant partie de l'opération Atlantic Resolve.

Le bataillon multinational de l'Alliance en Estonie sera formé par 1 200 militaires, dont 800 soldats britanniques. Les autres seront ceux de la France et du Danemark. Le Royaume-Uni va y envoyer des véhicules de combat Warrior, des chars Challenger 2 et des drones de reconnaissance. La France y enverra elle aussi du matériel lourd. Ce bataillon sera déployé sur la base militaire de Tapa et agira en coopération avec la première brigade d'infanterie des forces estoniennes de la défense.

© AFP 2016 Petras Malukas Renforcement de l'Otan en Europe de l'Est: Washington réduira sa participation

La Russie a auparavant annoncé son intention de renforcer ses frontières occidentales et méridionales à l'aide de trois nouvelles divisions face au projet de l'Otan de déployer quatre bataillons supplémentaires en Pologne et dans les pays baltes.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »