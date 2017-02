La Norvège se plaint de la furtivité des sous-marins russes

D'après le ministère norvégien de la Défense, la Russie présente une menace pour son pays, ayant augmenté son potentiel militaire.

« Nous observons une activité croissante de la flotte sous-marine russe, qui se dirige toujours plus loin vers l'ouest. Dans le même temps, l'équipement moderne sophistiqué des sous-marins russes se trouve à un tel niveau qu'il devient de plus en plus difficile de les détecter », a déclaré le chef des services du renseignement du ministère norvégien de la Défense, le lieutenant-général Morten Haga Lunde, cité par la chaîne de télévision norvégienne NRK.

Il a expliqué que les sous-marins russes modernisés pouvaient se déplacer sous l'eau presque sans bruit.

Lundi, les services de renseignement norvégiens ont présenté un rapport sur les menaces à la sécurité nationale. Selon les auteurs du document, en 2017, le royaume sera exposé aux cyber-attaques ainsi qu'aux actes terroristes.

D'après M. Lunde, « la Russie a mené de grandes opérations visant à influencer les résultats de l'élection présidentielle aux États-Unis, voici pourquoi on ne peut pas exclure le fait que les autorités russes influenceront les élections en Norvège et dans d'autres pays européens ».

La partie russe a démenti plusieurs fois les accusations d'implication dans la présidentielle américaine. Le porte-parole du président russe Dmitri Peskov a qualifié ces déclarations d'« insinuations absurdes ». Quant à la CIA, elle a refusé de présenter les preuves des cyber-attaques, prétextant la confidentialité.

Selon les analystes norvégiens, l'infrastructure militaire de la Russie se renforcera malgré les difficultés économiques auxquelles fait face le pays. Ils affirment que les conflits en Ukraine et en Syrie ont contribué au perfectionnement des militaires russes.

Selon le ministre russe des Affaires étrangères Sergeï Lavrov, l'Otan est parfaitement au courant que Moscou n'envisage d'attaquer personne: les pays faisant partie de l'Alliance cherchent tout simplement un prétexte pour déployer plus de matériel et de soldats à proximité des frontières russes.

